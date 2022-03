Sporting com regresso importante na preparação para o jogo com o Paços de Ferreira

O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino tendo em vista a receção ao Paços de Ferreira, de domingo (dia 1) pelas 20h30, com uma boa notícia para Rúben Amorim.Pablo Sarabia já integrou a sessão, apenas dois dias depois de ter sido utilizado por Luis Enrique, selecionador espanhol, no particular frente à Islândia, onde apontou dois golos. Slimani só regressa amanhã, tal como Coates e Ugarte. Dário Essugo treinou com a equipa B.Outro dos destaques nos trabalhos dos leões foi a chamada do jovem guarda-redes Diogo Pinto, de apenas 17 anos.O Sporting volta a treinar amanhã (sexta-feira) à porta fechada, em Alcochete, pelas 10h30.