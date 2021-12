Sporting com sete baixas na preparação para o jogo diante do Casa Pia

O Sporting realizou na manhã desta segunda-feira mais um treino com vista ao encontro de quarta-feira para a Taça de Portugal, com o Casa Pia.Rúben Vinagre, Porro, Feddal e Jovane continuam a recuperar das respetivas lesões e estão, por isso, entregues ao departamento clínico dos leões. Ricardo Esgaio e Tiago Tomás ainda estão em isolamento após terem testado positivo à Covid-19. Neto não poderá ser opção para Rúben Amorim, depois de ter sido expulso diante do Gil Vicente no sábado.Os leões voltam a treinar amanhã, às 10h00, em Alcochete à porta fechada. Rúben Amorim fará depois a antevisão à partida dos 'oitavos' da Taça de Portugal às 12h30.