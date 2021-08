Sporting com sete baixas no regresso aos treinos

A paragem para as seleções não causará tanto impacto no Sporting como chegou a perspetivar-se, na medida em que Matheus Nunes não terá de viajar para o Brasil e tanto Coates como Gonçalo Inácio, apesar de lesionados, são recuperáveis para o clássico, quando o calendário de clubes for retomado.





Ainda assim, e juntando a este trio o nome de Feddal (que não chegou a ser convocado pela seleção de Marrocos), os leões vão regressar hoje aos treinos na Academia com sete baixas no plantel: Nuno Mendes, Palhinha e Pote estão integrados na Seleção Nacional; Tiago Tomás foi chamado aos Sub-21; Gonçalo Esteves trabalha nos Sub-19; e Ugarte e Gonzalo Plata, respetivamente, encontram-se ao serviço do Uruguai e do Equador). Rúben Amorim, como é habitual, deverá recorrer à formação para compor as opções durante esta pausa.