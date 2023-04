Sporting com três baixas para o jogo com o Casa Pia

O Sporting já começou a preparar o jogo com o Casa Pia após o empate registado com o Gil Vicente, em Barcelos. Os titulares na última partida limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim, que chamou o jovem guarda-redes Francisco Silva. Bellerín, que foi reintegrado na terça-feira, voltou a trabalhar sem limitações.À parte continuam Paulinho, Jovane e Daniel Bragança, que prosseguem os respetivos tratamentos e estão fora do encontro de domingo, no Estádio Nacional.Os leões voltam a trabalhar na sexta-feira, às 10h30, na Academia.