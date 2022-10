Sporting com um pé nos 'oitavos': leão só precisa de um empate para se apurar

O Sporting pode ter deixado escapar a vitória na visita ao reduto do Tottenham , mas à entrada da última jornada continua a depender apenas de si para se apurar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Mais: os leões seguem sempre em frente caso empatem diante do Eintracht Frankfurt, pelo que na prática a equipa de Rúben Amorim tem apenas de somar 1 ponto nesse encontro final, em Alvalade, para regressar ao convívio dos 16 melhores da Europa.Atualmente em 2.º no Grupo D, com 7 pontos, os leões estão empatados precisamente com a formação alemã, mas têm vantagem no confronto direto, mercê da vitória conseguida na Alemanha, por 3-0. Por isso, caso empatem, ficam com 8 pontos e sempre à frente dos alemães. E quanto aos outros dois clubes do grupo? O Tottenham, ganhando ao Marselha, faz 11 pontos e acabaria em primeiro, ao passo que o Marselha, se ganhar aos spurs, fará 9 pontos, subindo ao primeiro posto. Aí, por ter vantagem no confronto direto com os ingleses (2-0 em Alvalade e 1-1 em Londres), o Sporting será sempre segundo. Se houver empate no outro jogo, o Sporting apura-se sempre se não perder com os alemães.E aí, uma coisa é certa: o Sporting está absolutamente proibido de perder na última ronda. Se tal suceder, o leão fica fora da Champions e terá de esperar que o Marselha não vença o duelo com o Tottenham.