Sporting começa a preparar embate com o Chaves com duas baixas e 'mostra' Jovane

Os verde e brancos voltam quarta-feira ao trabalho para prepararem o encontro com os flavienses que se disputa em Alvalade, no sábado às 20h30. Como boa notícia para os leões, já foi possível ver Jovane Cabral a exercitar-se, pela primeira vez publicamente. Record já havia dado conta da integração do dianteiro cabo-verdiano nos comandados de Rúben Amorim.

O Sporting começou esta terça-feira a preparar o embate com o Chaves, da Liga Bwin, após uma folga concedida por Rúben Amorim depois do clássico no Estádio do Dragão, ante o FC Porto.O técnico dos leões contou com duas baixas nos exercícios que foram levados a cabo na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Paulinho, que falhou o jogo com os dragões, realizou tratamento. Daniel Bragança foi o outro ausente a resistir mas que será baixa a longo termo.