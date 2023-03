Sporting começa a vender bilhetes para o jogo com a Juventus em Turim na quinta-feira

O Sporting anunciou esta terça-feira que irá começar a colocar à venda, na quinta-feira, os bilhetes para os adeptos dos leões que quererão apoiar a equipa em Turim, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente à Juventus.Toda a comercialização dos ingressos decorrerá nas bilheteiras do Estádio de Alvalade, em Lisboa. Cada bilhete terá o preço único de 45 euros.Os leões informam que irá ser dada primazia aos sócios com Gamebox no início da venda de ingressos para o embate da Liga Europa. Caso existam bilhetes disponíveis, a 9 de abril serão colocados à venda para qualquer sócio. A 10 e 11 de abril, serão disponibilizados para o público em geral caso ainda sobrem bilhetes. Uma vez que o Estádio Juventus tem capacidade para cerca de 41 mil espectadores, os adeptos verde e brancos, com direito a 5 por cento da lotação, poderá adquirir pouco mais de 2 mil bilhetes.Refira-se que a partida está agendada para 13 de abril, às 20 horas (portuguesas). A segunda da eliminatória, em Alvalade, sucede a 20 de abril.