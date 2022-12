Sporting compra contracapa do jornal 'Ovación' para deixar mensagem de agradecimento a Coates

Coates cumpriu esta quinta-feira frente ao Paços de Ferreira os 300 jogos com a camisola do Sporting e o clube leonino deixou-lhe uma mensagem de agradecimento especial através de um jornal uruguaio.O Sporting comprou a contracapa do diário desportivo uruguaio 'Ovación', que pertence ao 'El País', e agradeceu ao capitão por ter atingido esta marca redonda no clube. "300 jogos pelo Sporting Clube de Portugal. Obrigado pelo teu exemplo, capitão", pode ler-se.