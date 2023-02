Sporting condena agressões a equipa de reportagem da CMTV

O Sporting emitiu um comunicado a condenar as agressões a José Ramos e Pedro Neves de Sousa, que compunham a equipa de reportagem da CMTV após o Sporting-FC Porto."O Sporting Clube de Portugal condena os incidentes com um jornalista e um repórter de imagem da CM TV no final do jogo do passado domingo frente ao FC Porto, quando desempenhavam a sua função no exterior do Estádio José Alvalade. Não nos revemos neste tipo de comportamento a elementos da comunicação social que apenas estão a exercer a sua actividade profissional. O Sporting CP manifesta a sua solidariedade para com os jornalistas em questão", pode ler-se na nota publicada no site oficial dos leões.Também o CNID emitiu uma nota a recriminar os incidentes a seguir ao apito final do clássico da 20ª jornada da Liga Bwin, nas imediações do Estádio de Alvalade.