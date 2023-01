Novo Leão para a defesa verde e branca ?? Bem-vindo! #EuSouSporting — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 31, 2023

O Sporting oficializou a contratação de Ousmane Diomande. O defesa costa-marfinense, de 19 anos, chega aos leões proveniente do Midtjylland (atuou na primeira metade da temporada no Mafra, por empréstimo dos dinamarqueses) e assina contrato com o Sporting até 2027. Diomandé fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.O clube de Alvalade não adianta os pormenores do negócio, massabe que o Sporting pagou 7,5 milhões de euros ao Midtjylland, num acordo que poderá ascender aos 12,5 M€. Os 5 milhões adicionais dizem respeito ao número de jogos que o defesa disputar, até a um máximo de 90 duelos oficiais de leão ao peito (estes objetivos estão divididos em blocos de 30 partidas, um negócio similar ao que em 2021 foi fechado com o Famalicão, mas esse em relação a Ugarte).Esta época, ao serviço do Mafra realizou 17 jogos e apontou um golo.