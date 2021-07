Sporting confirma AG em setembro para aprovar o orçamento

O Sporting confirmou esta quarta-feira que a assembleia geral comum (AG) para votação do orçamento do clube rumo a 2021/22 será realizada em setembro, fazendo uso da extensão legal que a pandemia pela Covid-19 concede e lembrando precisamente o agravamento da situação na região de Lisboa e Vale do Tejo.





Sem revelar o dia - o artigo 52.º dos estatutos refere que a reunião magna tem de ser anunciada apenas com um prazo mínimo de oito dias -, os leões lembram o Decreto-lei ratificado em março deste ano e que neste caso engloba "cooperativas e associações com mais de 100 associados".Recorde-se que quando fora comunicado que o documento sujeito à aprovação dos sócios tinha sido, tal como previsto, submetido à Mesa da Assembleia Geral até 15 de junho (já com o parecer positivo do Conselho Fiscal e Disciplinar), os verdes e brancos já apontavam para a data máxima de 30 de setembro como uma possibilidade



Leia abaixo o comunicado do Sporting na íntegra:



"Na sequência da entrega que foi efectuada à Mesa da Assembleia Geral (MAG) do orçamento de rendimentos, gastos e investimentos para a época 2021/2022, acompanhado do respectivo plano de actividades e do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, o Sporting Clube de Portugal informa que foi deliberado pela MAG, que a Assembleia Geral, prevista na alínea a), do artigo 50, dos Estatutos do Sporting Clube de Portugal, terá lugar no decurso do próximo mês de Setembro, no uso da faculdade prevista no n.º 2, do artigo 18, do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, com a redacção que lhe foi conferida pelo artigo 12 do Decreto-lei 22-A/2021, de 17 de Março.



A presente opção foi tomada tendo em conta o agravamento da situação pandémica que se verifica e que se faz sentir com particular incidência na Área Metropolitana de Lisboa."