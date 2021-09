Sporting confirma: João Mário rende mais 1 milhão de euros

A SAD do Sporting terminou o exercício anual de 2020/21 com um resultado negativo de 32,9 milhões de euros, mas nem tudo foram más notícias para os dirigentes leoninos.

Através do Relatório e Contas do clube, publicado no final da noite de ontem [terça-feira] no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões confirmaram que a transferência de João Mário para o Inter Milão, realizada em 2016, rendeu mais um 1 milhão de euros aos cofres da SAD sportinguista, tal como já havia sido adiantado por Record em tempo oportuno. Em causa está a conquista do campeonato italiano por parte da formação nerazzurri, durante a temporada de empréstimo do internacional português ao emblema leonino.

A venda do passe do médio-centro, que agora atua no Benfica, representou um encaixe fixo de 40 milhões de euros aos cofres da SAD do Sporting e contemplava, ainda, uma verba até 5 milhões de euros mediante a concretização de determinados objetivos individuais e coletivos. Um deles apontava diretamente para a possibilidade de o Inter ser campeão nacional em Itália, o que acabou por concretizar-se com a conquista do 'Scudetto' em 2020/21.