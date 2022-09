Sporting confirma: Neto sofreu entorse no joelho esquerdo

Depois da goleada ao Portimonense (4-0), o Sporting voltou este domingo aos treinos para preparar o jogo da Liga dos Campeões frente ao Tottenham (terça-feira), desfalcado de Neto. O central saiu em lágrimas do jogo com os algarvios e os leões confirmaram hoje tratar-se de "uma entorse no joelho esquerdo, sendo que vai ser submetido a exames complementares".Jovane Cabral esteve em tratamento, ao passo que os titulares do jogo de ontem realizaram trabalho de recuperação.Para amanhã está agendado novo treino, às 10 horas, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social, e às 19 horas, Rúben Amorim e um jogador farão a habitual conferência de imprensa de antevisão.