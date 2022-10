Sporting confirma que Coates sofreu um traumatismo na anca

O Sporting divulgou esta quinta-feira que Sebastián Coates sofreu um traumatismo na anca - tal comoavançou na edição desta quinta-feira - e que esteve, por isso, entregue aos cuidados do departamento médico.O central uruguaio sofreu a lesão no, da Liga dos Campeões, e foi substituído por Marsà, aos 35 minutos.Com Coates no departamento médico estiveram Daniel Bragança e Luís Neto, também a recuperar das respetivas mazelas.Os titulares do encontro de ontem fizeram trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.O treinador leonino chamou vários jovens jogadores da formação para esta sessão de trabalho.Após esta sessão, Rúben Amorim concedeu um dia de folga na sexta-feira ao plantel, sendo que a equipa volta a treinar sábado de manhã, em Alcochete, com vista à preparação para o jogo da Taça de Portugal frente ao Varzim, marcado para domingo.