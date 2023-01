Sporting confirma saída de Porro para o Tottenham: todos os valores do negócio

Depois da confirmação do Tottenham, o Sporting também oficializou a saída de Pedro Porro, detalhando em comunicado enviado à CMVM todos os pormenores do negócio.Segundo os leões, os spurs pagam 5 milhões de euros pela cedência até final da temporada, ficando depois acordada uma opção de compra obrigatória de 40 milhões no final do empréstimo (que pode ser exercida pelo Tottenham... como pelo Sporting). Para lá desta verba, os londrinos cedem 15% do passe de Marcus Edwards, passando os leões a deter 65% do passe do extremo."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa,nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, o seguinte:1. A Sporting SAD chegou a acordo com o Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited (adiante Tottenham) para a cedência temporária do jogador Pedro Porro, até ao final da época desportiva 2022/2023, pelo montante de €5.000.000,00 (cinco milhões de euros).2. O referido acordo inclui a opção de aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de €40.000.000 (quarenta milhões de euros), a qual pode ser exercida pelo Tottenham ou pela Sporting SAD com efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2023 e consequente cedência definitiva do jogador para o Tottenham.3. O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham.4. Os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €427.220,00 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte euros), aos quais acrescerá a quantia de €2.383.780,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta euros) em caso de cedência do jogador a título definitivo.5. Paralelamente, o Tottenham cedeu à Sporting SAD a percentagem absoluta de 15% dos direitos económicos relativos ao jogador Marcus Edwards"