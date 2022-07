Sporting continua a pré-época em Lagos: titulares no jogo com o Villarreal em recuperação

Menos de 24 horas depois do, o Sporting voltou aos trabalhos de pré-época em Lagos, onde se encontra em estágio, com Rúben Amorim a dividir a equipa em dois grupos.Os jogadores mais utilizados no encontro com os espanhóis fizeram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes treinaram normalmente.Ainda segundo a informação divulgada pelos leões esta sexta-feira, Jeremiah St. Juste continuou a realizar tratamento.