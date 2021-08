Sporting continua a preparação para o Sp. Braga sem Nuno Mendes

Com o aproximar do jogo com o Sp. Braga, a contar para a 2.ª jornada da Liga Bwin, o Sporting voltou a treinar esta quarta-feira em Alcochete. Rúben Amorim contou com quase todo o plantel, à exceção de Nuno Mendes. O lateral esquerdo continua em tratamento para recuperar da entorse sofrida.





Os leões regressam aos treinos amanhã de manhã numa sessão que se realizará à porta fechada na Academia.Em Alcochete prepara-se o embate contra os minhotos que se irá realizar no próximo sábado, no Estádio Municipal de Braga pelas 20h30.