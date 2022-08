Sporting continua a preparar deslocação ao Dragão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting continua a preparar a deslocação ao Dragão e realizou na manhã desta quarta-feira mais um treino com vista ao jogo da 3.ª jornada da Liga Bwin, com o FC Porto.Rúben Amorim orientou mais uma sessão de treino, que voltou a não contar com Paulinho, já que o avançado continua a realizar tratamento à lesão que sofreu.Os leões têm nossa sessão de trabalho agendada para quinta-feira pelas 10 horas.