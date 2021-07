Sporting continua com uma baixa em vésperas da Supertaça

O Sporting realizou, esta quinta-feira, mais um treino na Academia de Alcochete, com o encontro da final da Supertaça frente ao Sp. Braga cada vez mais em vista, a disputar já este sábado, pelas 20H45, no Estádio Municipal de Aveiro, que vai receber 33% da lotação.





Rúben Amorim voltou a não contar apenas com um elemento, Pedro Porro, que continua a realizar tratamento depois da lesão contraída na partida de pré-temporada frente ao Belenenses SAD.O Sporting volta aos treinos esta sexta-feira, pelas 10H00, com os 15 minutos iniciais abertos à comunicação social. A conferência de imprensa de antevisão do jogo da Supertaça terá início às 17H00, no Auditório Artur Agostinho do Estádio José Alvalade.