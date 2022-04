Rúben Amorim dá nova folga ao plantel do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting continuou esta quarta-feira a preparação para o dérbi de domingo com o Benfica, ainda sem o futebolista marroquino Zouhair Feddal, em "tratamento" a uma lesão, mas com dois jogadores da formação.

O central marroquino, de 32 anos, que não foi convocado na anterior jornada, recupera de uma lombalgia e é o único jogador do boletim clínico dos 'leões', embora Rúben Amorim não possa contar no dérbi com o lateral Matheus Reis, castigado.

No treino de hoje na Academia de Alcochete, o técnico sportinguista voltou a chamar Francisco Silva, guarda-redes dos juniores, e José Marsà, defesa espanhol que alinha na equipa B leonina.

O Sporting volta apenas aos treinos na sexta-feira, tendo em conta que a equipa folga amanhã. Já na segunda-feira Rúben Amorim tinha concedido um dia de descanso aos seus jogadores.

O jogo com o Benfica, da 30.ª jornada da Liga Bwin, está agendado para domingo, às 20:30, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, e no videoárbitro vai estar Hugo Miguel, da Associação de Lisboa.

A cinco jornadas do final, o Sporting é segundo classificado na Liga Bwin, com 73 pontos, enquanto o Benfica é terceiro, com 64.