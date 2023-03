Sporting continua preparação para o duelo com o Arsenal

O Sporting prossegue com os últimos preparativos para o encontro desta quinta-feira diante do Arsenal e, assim sendo, realizou na manhã desta terça-feira mais uma sessão de treinos na ala profissional da Academia. De acordo com informações prestadas pelo clube de Alvalade, Rúben Amorim contou com quase todo o plantel à disposição, em mais um dia de trabalho tendo em vista o duelo com os gunners, sendo que a única ausência foi Daniel Bragança, ainda entregue ao departamento médico.O plantel leonino realizará esta quarta-feira o derradeiro treino antes da receção ao Arsenal, em jogo da 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa agendado para quinta-feira, às 17h45. A próxima sessão terá início às 10h30, na Academia, com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social. A partir da tarde, já no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, Rúben Amorim realizará a antevisão à partida juntamente com um jogador a designar, numa conferência que terá início às 19h30.