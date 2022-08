Sporting continua preparação sem Paulinho

O Sporting continua a semana de trabalho tendo em vista o duelo de sábado com o Chaves, tendo esta quinta-feira realizado pela manhã mais um treino de preparação para essa partida. Um apronto no qual, segundo adiantam os leões, a única baixa foi o avançado Paulinho, que continuou a fazer a fazer tratamento à lesão que sofreu antes do duelo com o Rio Ave.A equipa de Rúben Amorim volta ao trabalho na sexta-feira, com a realização de mais um treino, pelas 10 horas, antes do técnico fazer a sua habitual antevisão em conferência de imprensa, pelas 12h30.