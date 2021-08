Sporting contrata médio de 18 anos em Angola

O Interclube de Luanda anunciou nas redes sociais que Domingos Paulo Andrade, médio-defensivo de 18 anos conhecido por 'Chicharito', mudou-se para o Sporting.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Interclube Angola (@interclube_angola)

"O jogador Domingos Paulo Andrade 'Chicharito', de 18 anos, formado na escola de futebol do Interclube, deu na última sexta-feira, 30 de Julho, o adeus aos ex-colegas do plantel, equipa técnica e a direção do GDI, rumando agora ao futebol português", informa o clube angolano, nas redes sociais. "Chicharito (...) agradeceu a oportunidade e o 'calor' proporcionado pela direção do clube, funcionários e o apoio que sempre sentiu por parte dos sócios, adeptos e amigos da agremiação azul."O clube adianta que chegou a acordo com o Sporting para a "cedência definitiva" do passe, sem adiantar, no entanto, os valores envolvidos.