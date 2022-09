Sporting convoca Assembleia Geral para 15 de outubro

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, João Palma, revelou esta tarde que os leões vão convocar uma AG para o próximo dia 15 de outubro (um sábado que é data de Taça de Portugal), com o objetivo de discutir e votar o relatório e contas do clube no exercício 2021/22.João Palma aproveitou a circunstância da entrega de emblemas a sócios com 50 anos de filiação, que decorreu em Alvalade, para desafiar os associados a marcarem presença na referida AG, repetindo um apelo que tem sido frequente por parte de Frederico Varandas."Que continuem, como disse o presidente do Sporting, atentos ao nosso clube. Como ele já tem dito noutras ocasiões, é necessário que cuidemos do nosso clube. Cuidar do nosso clube não é apenas vir aos jogos, ao pavilhão, ao estádio e apoiar as nossas equipas, vibrar com as nossas vitórias. Cuidar do Sporting é também estar presente nas assembleias gerais e eu desde já vos convido para participarem na próxima, que vai ser no dia 15 de outubro, para discussão e votação do relatório e contas do exercício anterior. Desde já fica aqui o meu convite, e o meu desafio. Seria um prazer vê-los nas assembleia gerais do Sporting, a começar por esta, de 15 de outubro", insistiu João Palma.O sucessor de Rogério Alves felicitou os sócios que foram premiados com os emblemas de 50 anos de filiação. "Duas breves palavras, em primeiro os felicitar por estes 50 anos de dedicação ao Sporting, de amor ao Sporting, de sofrimento pelo Sporting, de alegrias pelo Sporting. Que inveja que eu tenho de vocês por não ter já também 50 anos de sócio, mas infelizmente não me inscreveram quando eu era miúdo, tive de inscrever-me um pouco mais tarde. Parabéns a todos. Quero também felicitar a direção do Sporting, na pessoa do seu presidente Frederico Varandas, por esta iniciativa de reconhecimento da devoção e amor ao Sporting", concluiu.