Sporting acusa 'vice' do Conselho de Arbitragem de incentivar adeptos do Amora a agredir jogadores da equipa B

Após o apito final do encontro entre o Sporting Clube de Portugal B e o Amora Futebol Clube, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, Pedro Peixoto, foi protagonista de cenas que em nada dignificam o futebol.É de extrema gravidade que um responsável de arbitragem lidere um conjunto de adeptos do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff.O seu comportamento representa o oposto dos valores do futebol português e do lema sob o qual se joga a Liga 3, o Puro Futebol, e prejudica a larga de maioria dos seus pares, daqueles que representa e de todos o que no dia-a-dia contribuem para a vivência do desporto como ela deve ser – saudável.A Sporting SAD considera que Pedro Peixoto não reúne condições de entrar num estádio como adepto e considera inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função.Aguardamos assim com muita expectativa a decisão a quem compete tomá-la.