Sporting cumpre sessão de trabalho no centro de treinos da Federação Alemã de Futebol

O Sporting realizou um treino esta quinta-feira de manhã no centro de treinos da Federação Alemã de Futebol, em Frankfurt. Os titulares do encontro de ontem ficaram na unidade hoteleira, onde está instalada a equipa, a realizar trabalho de recuperação.O plantel orientado por Rúben Amorim regressa a Lisboa esta tarde e volta a treinar amanhã, a partir das 10 horas, na Academia Cristiano Ronaldo. Às 12h15, o treinador dos leões fará a conferência de imprensa de antevisão à partida com o Portimonense, marcada para sábado (18 horas).