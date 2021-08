Sporting 'de braços abertos' para receber Ronaldo: «Destino quase escrito no seu futuro»

Cristiano Ronaldo parece estar seguro na Juventus até final da temporada mas termina contrato com o emblema de Turim no próximo verão. Em Itália a expectativa é grande para saber qual o próximo destino do internacional português e esta sexta-feira o 'Tuttosport' volta a trazer à baila a possibilidade de CR7 regressar ao Sporting.

Segundo o jornal italiano, o clube de Alvalade "está convicto de que pode fazer Cristiano Ronaldo voltar". "Nada está decidido, mas é possível que se fale novamente [no regresso ao Sporting], a menos que Cristiano não manifeste explicitamente o desejo de regressar no imediato a Lisboa, onde o seu Sporting o receberia de braços abertos. A sensação é de que o regresso a casa é um destino quase escrito no seu futuro", escreve o 'Tuttosport'.





No mesmo artigo, o diário desportivo transalpino aborda também a possibilidade de o Paris Saint-Germain avançar para a contratação do jogador português, de forma a juntá-lo a Messi, Mbappé e Neymar no ataque da equipa francesa, comandada por Mauricio Pochettino.Aos 36 anos, de acordo com o 'Tuttosport', Cristiano Ronaldo "ainda se sente longe da perspetiva de colocar a assinatura no último contrato da sua carreira profissional", o que leva o capitão da Seleção Nacional a descartar "alternativas exóticas" como a MLS ou "soluções excêntricas" em clubes árabes.Tal comojá adiantara anteriormente, o regresso de Cristiano Ronaldo a Alvalade não estará para breve. O internacional português, conforme Record avançou, mantém intacta a vontade de terminar a carreira em Alvalade, mas neste momento ainda não estão reunidas as condições para dar este passo