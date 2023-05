Sporting de folga após treino noturno em Alvalade

De forma até algo surpreendente, e nas entrelinhas do discurso, Rúben Amorim tinha afirmado que iria conceder esta segunda-feira folga ao plantel principal do Sporting, algo que se justifica pelo facto de os jogadores terem realizado na noite de domingo o habitual trabalho de recuperação que estaria agendado para a manhã na Academia. De acordo com as informações do clube de Alvalade, o plantel leonino teve uma sessão de treinos noturna no Estádio José Alvalade, após a vitória sobre o Famalicão, antes de gozar dois dias de folga.Desta forma, tal como sucedeu no triunfo sobre o V. Guimarães, os suplentes (tanto os utilizados como os não utilizados) do encontro diante do Fama ficaram no relvado a cumprir uma sessão de trabalhos, em pleno Estádio José Alvalade, de forma a atenuar o desgate físico.Cumprido o treino noturno, o plantel dos verdes e brancos teve agora permissão para desfrutar de dois de descanso antes do regresso ao trabalho, agendado para a quarta-feira, numa sessão à porta fechada (a partir das 10h30) na Academia.