Sporting de luto pelo sócio Custódio Nunes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está de luto pelo falecimento de Custódio Nunes, sócio número 1.209 (desde 1962) do emblema leonino que faleceu este domingo aos 87 anos, informam os verdes e brancos em nota no seu site."Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", acrescenta-se.