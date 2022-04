Sporting de luto por Joaquim Carvalho

O Sporting está de luto devido à morte de Joaquim Carvalho, ex-guarda-redes do clube que faleceu aos 85 anos.Carvalho, como era conhecido, transferiu-se para o Sporting em 1958 e três anos depois, na época 1961/62, passou a ser o detentor da camisola número 1 e conquistou o seu primeiro título de campeão nacional, distinção que repetiu em 1965/66 e 1969/70. O antigo internacional português - somou 6 internacionalizações por Portugal - foi ainda fundamental no trajecto do Sporting até à conquista da Taça das Taças, em 1963/1964.Através do seu site oficial, o Sporting "endereça as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos de Joaquim Carvalho, aproveitando ainda para "enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube".