Sporting de luto por Joaquim Vieira

O Sporting publicou uma nota de pesar pela morte de Joaquim Vieira, antigo atleta e treinador de lutas amadoras no clube que faleceu este sábado aos 76 anos. A ligação do lutador ao clube de Alvalade começou em 1964/65, tendo-se sagrado campeão de luta greco-romana em 14 ocasiões, títulos que juntou aos 4 conquistados na luta livre. A nível coletivo celebrou mais 8 títulos por equipas e, em 1976, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá.Ao longo da sua vida, Joaquim Vieira foi várias vezes galardoado pelo Comité Olímpico Português e pela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras. Já em 1983 recebeu do Sporting o prémio Stromp, relativo à categoria de melhor atleta amador.Á família enlutada e ao Sporting, Record apresenta sentidas condolências.