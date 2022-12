Sporting de luto por José Alvarez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting emitiu uma nota de condolências por José Alvarez, sócio nº244 que faleceu aos 89 anos. As cerimónias fúnebres vão realizar-se na sexta-feira, 30 de Dezembro, às 10h45 no Cemitério Novo da Póvoa de Santa Iria. José Alvarez esteve ligado ao jornal 'Sporting' por mais de 40 anos onde trabalhou como jornalista e revisor.A toda família e amigos de José Alvarez,envia as mais sentidas condolências.