Sporting de volta aos treinos: Ugarte ainda de fora e St. Juste no relvado

Depois de uma folga desfrutada na terça-feira, o Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos, sem grandes evoluções relativamente à preparação em dias anteriores. De acordo com as informações prestadas pelo emblema de Alvalade, na sessão matinal Amorim não pôde contar ainda com Ugarte, que realizou tratamento a uma lombalgia, e teve Jeremiah St. Juste a fazer treino condicionado no relvado. Porém, tal como Record já noticiou, o central holandês encontra-se numa fase adiantada da recuperação a uma entorse no tornozelo direito e já realiza trabalho com bola no relvado.Além disso, Amorim chamou ainda aos trabalhos da equipa principal Emanuel Fernandes, central de 19 anos que tem alinhado na formação sub-23.O plantel leonino segue a preparação para a reta final da pré-temporada, com o particular diante do Wolves no horizonte. Os leões enfrentam sábado a formação inglesa, no Algarve, servindo o jogo como derradeiro teste para Amorim antes do arranque oficial da temporada.