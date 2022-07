Sporting dedica aniversário a iniciativa pelo ambiente

O Sporting celebrou esta sexta-feira 116 anos de existência e, para assinalar a data, promoveu em parceria com a 'GroWithU' a terceira edição do Dia do Voluntário, dedicado desta vez à causa ecológica e ambiental, com a ajuda da Quercus.A iniciativa teve lugar no Estuário do Tejo, na margem de Alcochete, concelho que alberga a Academia Cristiano Ronaldo, e reuniu 60 voluntários, nomeadamente colaboradores do clube, que limparam a "zona junto à linha de água e circundante ao Sítio das Hortas." Do local foram retiradas plantas invasoras e recolhidos muitos quilos de lixo, parte destinada à reciclagem.André Bernardo e Francisco Salgado Zenha representaram o Conselho Diretivo numa ação que teve ainda o contributo de João de Macedo, embaixador do 'The Green Quest' e surfista do Sporting, bem como de um grupo de crianças do Projeto Ajuda2020, da responsabilidade da Fundação Sporting."O Dia do Voluntário é sempre especial porque, além de estarmos juntos, dá-nos a possibilidade de contribuirmos com a força da marca Sporting e alertarmos para este tipo de causas. Hoje foi ainda mais especial porque conseguimos festejar aqui 116 anos com uma causa verde que é importante para todos. Ontem estivemos na Conferência dos Oceanos e associámo-nos ao programa 'SOL Transição Energética' com a Câmara Municipal de Lisboa e a Beta-i. Já tínhamos anunciado, e no próximo documento de Visão Estratégica isso ficará ainda mais claro, esta é uma missão de todos e que o Sporting se propôs liderar dentro do desporto", disse aos meios do Sporting André Bernardo, vice-presidente e administrador da SAD."Apanhámos muitas cordas de pesca, muitos plásticos, baldes e restos de material de pescadores na zona da linha de água e em terra muito lixo que voa dos caixotes. Aquilo que encontrámos aqui foi tanto poluição feita diretamente pelo homem, e falta de civismo, como poluição feita pelos elementos como o vento e as marés, que vão pegando em lixo que caiu e o vão transportando. As pessoas estavam motivadas e isso é sempre das coisas mais importantes", explicou Mauro Hilário, biólogo e membro da Quercus.