«Sporting defende bem e é letal no ataque»

O Sporting venceu ontem o Tondela por 3-1 e voltou colocar pressão sobre o FC Porto que só joga este domingo em Guimarães. Record ouviu a opinião de conhecidos adeptos leoninos sobre o encontro."Este Sporting é uma equipa consistente, que defende bem e é letal no ataque. Acho que o resultado é o reflexo do jogo, pois na primeira parte os leões foram melhores, enquanto na segunda existiu um certo equilíbrio entre as duas equipas""O Sporting cumpriu, mas é pena que o campeonato esteja prevertido pelas arbitragens. Senão, estávamos como o campeonato inglês, a disputar o título com outra equipa. Temos uma equipa que tem cumprido os seus objetivos e lançando novos jogadores"."O Sporting teve um domínio avassalador no início do jogo, instalando-se no meio-campo do Tondela. O jogo foi de sentido único e os golos apareceram. Depois do 3-0, há uma reação do Tondela, que chega ao golo, mas o Sporting venceu com justiça".