Angers anuncia jogo particular com o Sporting

O Sporting vai defrontar os franceses do Angers em jogo particular marcado para 20 de julho no Algarve. O anúncio foi feito esta tarde pela equipa gaulesa através da sua conta oficial no Twitter e, posteriormente, retirado. O Angers terminou a Ligue1 no 13.º lugar em 2020/21.





Os leões, recorde-se, vão estagiar em Lagos entre os dias 11 e 21 de julho. O encontro com o clube francês deverá encerrar esta fase de preparação do Sporting. Antes do Angers já se sabe que os campeões nacionais vão defrontar os belgas do Gent, no dia 14 de julho, também no âmbito do estágio em terras algarvias. Fica por definir pelo menos mais um particular.No regresso do Algarve, o Sporting ainda fará o jogo relativo ao Troféu Cinco Violinos, no fim-de-semana que antecede a estreia oficial na nova época, marcada para a Supertaça, a 31 de julho, em Aveiro, frente ao Sp. Braga.