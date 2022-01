Sporting deixa de ter baixas clínicas: Porro e Daniel Bragança integrados

Boas notícias para Rúben Amorim: no regresso ao trabalho após o triunfo (2-1) diante do Santa Clara, que valeu um lugar na final da Allianz Cup, sábado (19h45), diante do Benfica, o técnico viu serem reintegrados Porro e Daniel Bragança, recuperados das respetivas lesões.O ala direito, que não jogava há mais de um mês, desde 11 de dezembro, diante do Boavista, devido a mazelas na coxa direita, enquanto o médio só falhou as 'meias', por, informou o Sporting, uma tendinopatia no joelho esquerdo.Após problemas físicos e vários casos de Covid-19, é a primeira vez desde há muitas semanas que não há baixas no campeão nacional, ainda que os titulares do duelo de Leiria tenham feito recuperação no ginásio.O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, de novo em Alcochete, com o seu treinador a lançar a final às 18 horas, no auditório Artur Agostinho, no José Alvalade. A comitiva segue, depois, para estágio.