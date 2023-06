Sporting deixa hóquei feminino e aposta no basquetebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma das críticas dos sócios cingiu a extinção de modalidades, entre elas o futebol de praia, e Frederico Varandas anunciou o fim de todas as modalidades "sem formação". Fora de Alvalade voltará a ficar o hóquei em patins feminino, que regressou em 2018 e será novamente extinta. Por outro lado, o presidente anunciou que os leões terão uma equipa de basquetebol feminino, restando saber se começará de imediato no escalão principal (é necessário o acordo das restantes equipas), ou se terá de iniciar a campanha na 3ª divisão. No próximo ano, os leões pretendem gastar 11,9 M€ nas modalidades, acréscimo de 200 mil euros em relação ao ano anterior.