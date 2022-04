Sporting deixa indicações a adeptos que vão ao Dragão: «Se forem para outros setores não levem adereços»

O Sporting emitiu esta quarta-feira uma nota informativa visando os adeptos que vão amanhã ao estádio do Dragão, ao jogo da meia-final da Taça de Portugal (20h15). O clube de Alvalade informa que "o meeting point para o cortejo até ao recinto de jogo é o Parque STCP Bonjóia", às 18h15, e pede aos adeptos que tenham bilhetes para outros setores, que não o destinado à equipa visitante, que não se façam acompanhar de adereços."O Sporting Clube de Portugal informa os Sócios e adeptos que vão marcar presença no Estádio do Dragão para o clássico contra o FC Porto, marcado para as 20h15 desta quinta-feira, que o meeting point para o cortejo até ao recinto de jogo é o Parque STCP Bonjóia.Os Sportinguistas devem estar no Parque STCP Bonjóia às 18h15, com a saída para o Estádio do Dragão a acontecer às 18h30. Quem chegar posteriormente vai ter de fazer o percurso por meios próprios. O Parque STCP Bonjóia vai ter zona de parqueamento de viaturas.O acesso ao Estádio do Dragão para a bancada destinada aos adeptos do Sporting CP vai acontecer através das portas 19 e 20. Os bilhetes que acedem pela porta 20 não são transmissíveis, uma vez que são para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP).Os detentores de ingresso para a ZCEAP vão ter de apresentar um documento de identificação com fotografia que tem de corresponder ao nome inscrito no bilhete.Os adeptos que tenham bilhetes para outros sectores que não a bancada visitante são aconselhados a não levar adereços relativos ao Sporting CP, tendo em conta que o FC Porto vai proibir a entrada alegando motivos de segurança."