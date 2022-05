Sporting deixa mensagem de despedida a Nuno Mendes: «Sai um verdadeiro leão»

Chegou com 9 anos e sai um verdadeiro ~ onze épocas depois



Depois de o PSG oficializar a contratação em definitivo de Nuno Mendes , o Sporting divulgou igualmente os valores que envolvem a operação, deixando também uma mensagem de despedida ao internacional português."Chegou com 9 anos e sai um verdadeiro leão onze épocas depois", escreveram nas redes sociais ilustrando com várias imagens do lateral ao serviço do Sporting.De acordo com o comunicado do Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os parisienses pagam 38 milhões de euros pela contratação de Nuno Mendes, depois de já terem gastado 7 milhões pelo empréstimo.