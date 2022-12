Sporting denuncia 'assalto' ao museu e revela perfil do suspeito: «Bem parecido, vestido com muito bom gosto...»

O #SportingCP informa que o #MuseuSporting foi assaltado esta noite. Foram apenas identificadas em falta as luvas de Antonio Adán utilizadas na conquista do Campeonato Nacional de 2020/2021, que estavam em exposição no Museu. pic.twitter.com/2pKcJaUCaA — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 21, 2022

O Sporting fez esta noite uma publicação que deixou os seus adeptos algo... confusos. Pelo menos nos primeiros instantes, já que num 'tweet' inicial revelava que o Museu do clube tinha sido alvo de um assalto e que daquele espaço tinham sido roubadas as luvas que Antonio Adán utilizou na conquista do título de 2020/21. Tudo parecia ter veracidade, até que, num 'tweet' seguinte, os leões acrescentaram detalhes sobre o suspeito que correspondem ao perfil do próprio... Adán.Numa terceira publicação, o Sporting promete uma atualização na quinta-feira. Tudo parece apontar para um golpe de marketing..."O #SportingCP informa que o #MuseuSporting foi assaltado esta noite. Foram apenas identificadas em falta as luvas de Antonio Adán utilizadas na conquista do Campeonato Nacional de 2020/2021, que estavam em exposição no Museu.O Departamento de Segurança do #SportingCP, juntamente com as autoridades, já conseguiu traçar o perfil do suspeito, identificado como sendo de nacionalidade espanhola, moreno, olhos castanhos, cerca de 1,90 m, porte atlético, bem parecido, vestido com muito bom gosto e estilo.Já foi solicitada a colaboração das autoridades espanholas para tentar capturar o suspeito, que se encontra em lugar incerto. O #SportingCP fará a actualização amanhã, dia 22 de Dezembro."