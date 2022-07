Sporting derrotado pelo Portimonense em jogo-treino a fechar o estágio no Algarve

O Sporting perdeu por 2-0 com o Portimonense, num jogo-treino disputado em Lagos à porta fechada, esta quarta-feira de manhã, no Cascade Hotel. A partida teve duas partes de 35 minutos e ao intervalo já se registava o resultado com que a partida terminaria. Yago Cariello (3') e Welinton (28') foram os autores dos golos da formação orientada por Paulo Sérgio.A formação verde e branca, recorde-se, jogou ontem à noite no Estádio do Algarve, em Faro/Loulé, onde bateu a Roma por 3-2. Desta forma, Rúben Amorim optou esta manhã por um onze alternativo composto por André Paulo, Fatawu, Ricardo Esgaio, José Marsà, Flávio Nazinho, Nuno Santos, Hidemasa Morita, Mateus Fernandes, Bruno Tabata, Paulinho e Youssef Chermiti.Encerrado o estágio no sul do país, os leões regressam a Lisboa depois do almoço, às 15h. O próximo treino está agendado para esta sexta-feira, às 10h00, já em Alcochete, onde prossegue o resto da preparação.