Sporting derrotado pelo Vilafranquense em jogo de preparação

O Sporting foi derrotado por 2-1 frente ao Vilafranquense em jogo-treino disputado este sábado. No encontro realizado na Academia de Alcochete e que foi dividido em três partes de 30 minutos, Nuno Santos marcou para os leões e Fati e Bizet para a equipa ribatejana.De acordo com informações do clube de Alvalade, Rúben Amorim aproveitou para ver alguns jogadores em ação, poupando ainda outros elementos. João Virgínia, André Paulo, Matheus Reis, Palhinha, Tabata, Nuno Santos, Neto, Rúben Vinagre, Pote, Esgaio, Daniel Bragança e Vando Félix - elemento da equipa B - foram utilizados pelo treinador de 37 anos diante do Vilafranquense, ao passo que Adán, Feddal, Edwards e Paulinho ficaram a realizar trabalho de ginásio.A esse respeito, nota para o facto de Porro, a contas com uma tendinopatia na anca direita, ter realizado novamente apenas tratamento. Depois deste particular com o Vilafranquense, o plantel leonino terá direito a uma folga de dois dias, regressando ao trabalho na Academia na próxima terça-feira.O próximo jogos dos leões acontece a 3 de abril, na receção ao P. Ferreira, a contar para a Liga Bwin. Já os ribatejanos defrontam no mesmo dia, na Amadora, o Estrela, em jogo da 28ª ronda da Liga Sabseg.