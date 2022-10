Sporting desiste de protocolo com Juventude Leonina após violência no jogo com o Casa Pia

Polícia de intervenção 'carregou' na zona da Juve Leo: veja as imagens



Sporting anunciou este domingo em comunicado que deu "por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina", após os tumultos registados no jogo com o Casa Pia.O Sporting "lamenta e repudia os episódios de violência" e "informa que irá colaborar ativamente com as forças de segurança e a APVDC para identificação de todos os responsáveis pelas ocorrências de ontem".A polícia de intervenção reagiu à bastonada após a deflagração de engenhos pirotécnicos no Estádio da Alvalade. Os momentos foram de tensão por volta do minuto 19 na partida entre o Sporting e o Casa Pia, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin.O Sporting Clube de Portugal lamenta e repudia os episódios de violência ocorridos ontem, no Estádio José Alvalade, durante o jogo com o Casa Pia Atlético Clube.Agradecemos o apoio de todos os que, como sempre, contribuíram positivamente para conduzir a nossa equipa à vitória.O Sporting CP reitera a sua posição em prol de um espectáculo desportivo saudável, vivido em família e de apoio ao seu Clube, e manterá a sua intransigência na luta contra o crime e a violência no Desporto. Quem se identifica com os valores do Sporting CP, e o apoia acima de tudo, não adopta determinados comportamentos, nem muito menos causa danos avultados, deliberados e recorrentes que prejudicam gravemente o clube.O Sporting CP informa que irá colaborar activamente com as forças de segurança e a APVDC para identificação de todos os responsáveis pelas ocorrências de ontem.Em virtude do sucedido, e no seguimento de um acumular de acontecimentos similares, assim como das irregularidades igualmente identificadas pela APVDC, o Sporting CP dá também por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina.