Sporting desmente procura por um defesa-central

Ao contrário do que é noticiado hoje por outro jornal desportivo, o Sporting não está a acelerar a procura por um defesa-central na perspetiva do mercado de inverno, garantiu esta sexta-feira a Record fonte oficial da SAD.





Apesar dos problemas que o sector enfrenta nesta altura, agudizados pelo castigo a Coates e pela lesão de Gonçalo Inácio, coincidentes com a derrota frente ao Ajax, os leões mantêm a mesma abordagem de há duas semanas relativamente à questão dos centrais, como aliás o próprio Rúben Amorim explicou depois do jogo de estreia na Champions.Apenas duas semanas depois do fecho da janela de transferências de verão e quando o treinador acaba de assumir a opção de não contratar qualquer jogador para essa posição, em nome do projeto, o Sporting considera desprovida de sentido a ideia de mudar repentinamente de planos por causa de uma derrota, por mais dolorosa que ela tenha sido para o grupo, e transformar hoje numa urgência algo que há duas semanas não estava nas prioridades, nem sequer para janeiro.Em Alvalade há a consciência do risco desta opção e da necessidade de arrepiar caminho para evitar exibições como a de quarta-feira com o Ajax. Esta realidade, porém, não retira a confiança nos jogadores que estão à disposição de Amorim, nas soluções que o plantel oferece e nas alternativas que podem chegar da formação.