Sporting detalha valores da transferência de João Palhinha para o Fulham

João Palhinha deixou o Sporting e assinou um contrato com o Fulham válido por cinco épocas mais uma de opção, negócio que já comunicado pela SAD leonina à CMVM.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que chegou a acordo com o Fulham Football Club para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador João Maria Lobo Alves Palhinha.Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD terá direito a receber o montante de €22.000.000,00 (vinte e dois milhões de euros), dos quais €20.000.000,00 (vinte milhões de euros) fixos e até €2.000.000,00 (dois milhões de euros) de valor máximo variável em função de objectivos.Adicionalmente a Sociedade tem direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia resultante de futura transferência. Mais se informa que a Sporting SAD terá encargos com serviços de intermediação relativos à mencionada transferência correspondente as 10% do valor da mesma, deduzido do montante referente ao mecanismode solidariedade,