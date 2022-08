Sporting detalha valores da transferência de Matheus Nunes para o Wolverhampton

Matheus Nunes foi esta quarta-feira, ao final da noite, oficializado como reforço do Wolverhampton por cinco anos, com mais um de opção. Já esta manhã o Sporting detalhou os valores envolvidos na transferência.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, o seguinte:1. A Sporting SAD chegou a acordo com o WOLVERHAMPTON WANDERERS FOOTBALL CLUB (1986) LIMITED (adiante WOLVERHAMPTON) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Matheus Luiz Nunes, garantindo a Sociedade o direito a receber o montante correspondente a 10 % da mais-valia de futura transferência;2. Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de €45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros), acrescido de um valor máximo variável de até €5.000.000 (cinco milhões de euros), devido em função de objectivos relacionados com a participação da equipa de futebol do WOLVERHAMPTON na Liga dos Campeões e com a participação do Jogador em jogos;3. Os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €4.454.667,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete euros), acrescidos de um valor máximo variável de até €494.963,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e três euros);4. O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD epelo WOLVERHAMPTON, em partes iguais.