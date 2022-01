O Sporting rejeitou uma proposta do Sassuolo para o empréstimo de Jovane até final da época: os italianos queriam levar o avançado para a segunda metade de 2021/22, num negócio com taxa de cedência a rondar os 500 mil euros e uma opção de compra de 7 milhões.Rúben Amorim assumiu um papel preponderante nesta decisão, uma vez que não quer perder o camisola 10, recentemente recuperado de uma lesão no joelho esquerdo que o deixou longe dos relvados durante 2 meses - aliás, esse cenário fora já adiantado por Record Jovane, recorde-se, tem contrato válido com o Sporting até 2023. Foi dos poucos futebolistas que ainda não renovou durante a presidência de Frederico Varandas, pese a intenção - que persiste - da SAD em prolongar a sua ligação com o futebolista.