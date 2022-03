Sporting disputa jogo-treino com o Vilafranquense no sábado

O Sporting disputa um jogo-treino com o Vilafranquense no sábado, aproveitando a pausa competitiva para os encontros de seleções.A partida de caráter particular terá lugar na Academia de Alcochete, a partir das 10h30, com os técnicos Rúben Amorim e Filipe Gouveia a poderem utilizar alguns futebolistas com menos minutos na temporada.O próximo jogos dos leões acontece a 3 de abril, na receção ao P. Ferreira, a contar para a Liga Bwin. Já os ribatejanos defrontam no mesmo dia, na Amadora, o Estrela, em jogo da 28ª ronda da Liga Sabseg.