Sporting divulga plano de pré-época e pormenores sobre cinco jogos com adversários 'de Champions'

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

O Sporting divulgou este domingo os pormenores relativos aos trabalhos de pré-época, que arrancam esta segunda-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Pela frente estarão cinco adversários de peso, numa"A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal vai começar os trabalhos de pré-temporada já esta segunda-feira, 27 de Junho, em Alcochete.De manhã os Leões farão os habituais exames médicos e testes físicos e à tarde Rúben Amorim orientará o primeiro treino com vista à época 2022/2023", lê-se, em comunicado. Apesar de não ter sido divulgado pelo clube, sabeque pouco depois, a 4 de julho, terá lugar na Academia o primeiro embate, contra o Casa Pia.Já em Lagos, no estágio que a equipa vai realizar de 10 a 20 de julho, Rúben Amorim e companhia defrontam o Saint-Gilloise (Bélgica), Villarreal (Espanha) e Roma (Itália), antes do regresso a Alvalade, para o Troféu Cinco Violinos, diante do Sevilha (Espanha). A pré-temporada encerra no Algarve com uma partida frente ao Wolverhampton (Inglaterra).13 de Julho: Sporting CP vs. Royale Union SG - Estádio da Belavista, em Lagoa;14 de Julho: Sporting CP vs. Villarreal CF - Estádio do Algarve;19 de Julho: Sporting CP vs. AS Roma - Estádio do Algarve;24 de Julho: Sporting CP vs. Sevilla FC - Estádio José Alvalade [Troféu 5 Violinos];30 de Julho: Sporting CP vs. Wolverhampton WFC - Estádio do Algarve.